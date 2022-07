Crisis Core Final Fantasy VII Reunion avrà nuovi personaggi? Nomura risponde

Il ritorno di Crisis Core Final Fantasy VII sotto nuova veste ha scatenato gli entusiasmi dei fan, pronti a rivivere il prequel di Final Fantasy VII con protagonista Zack Fair a partire da quest'inverno, quando Crisis Core Reunion farà il suo esordio su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox in data ancora da definire.

Il debutto sul mercato è ancora un po' lontano, ma intanto Square Enix sta rivelando un poco alla volta sempre più dettagli su questo atteso progetto. E diverse informazioni sono arrivate proprio dal creative producer Tetsuya Nomura e dalla producer Mariko Sato nel corso della nostra intervista esclusiva agli autori di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion.

Dopo aver chiarito in maniera più dettagliata se Crisis Core Final Fantasy VII Reunion è un remake o una remaster, Nomura va più a fondo parlando della trama del gioco, assicurando che non riceverà nessuna modifica di sorta e, di conseguenza, non vedrà l'introduzione di ulteriori personaggi come ad esempio Roche o Sonon.

"Se avessimo avuto intenzione di sfornare un totale remake del prodotto, probabilmente avremmo considerato l'idea di modificare il design dei paesaggi, introdurre nuovi personaggi nella storia, e così via", spiega Nomura, che prosegue: "Abbiamo deciso di non farlo perché intervenire sulla storia di Crisis Core avrebbe alterato l'intera continuity, interferendo potenzialmente con quello che stiamo cercando di ottenere con la trilogia di Final Fantasy VII Remake. Non abbiamo cambiato nulla perché era necessario che tutto rimanesse così com'era".

La vicenda rimarrà dunque la medesima già vissuta su PSP a cavallo tra il 2007 e il 2008, con i suoi sviluppi, i suoi protagonisti ed antagonisti già conosciuti ed amati all'epoca.