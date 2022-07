Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: la Buster Sword presenterà il design originale

Lo avevamo intravisto dai trailer, ma non abbiamo potuto fare a meno di chiederlo anche a Tetsuya Nomura: in Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, la Buster Sword riprende il suo design originale, leggermente modificato in Crisis Core per PSP. Ma quali sono i motivi alla base di questa scelta?

Abbiamo intervistato Tetsuya Nomura il quale ha confermato l'ipotesi del nostro Antonello Bello, ovvero una scelta adottata per garantire una maggior continuità con quanto visto in Final Fantasy VII Remake:

"Abbiamo cambiato il design della Buster Sword per tornare al suo look originale, che è anche quello del Remake. Nella versione originale di Crisis Core era leggermente diverso perché il gioco era stato sviluppato poco dopo Advent Children, dove appunto compariva una Buster Sword un tantino modificata. Mentre la prima edizione di Crisis Core era allineata al look sfoggiato nel lungometraggio, con Reunion abbiamo deciso di allinearci alla versione proposta da Final Fantasy VII Remake."

Si tratta della stessa identica spada ma come confermato da Nomura, all'epoca "il diverso aspetto della Buster Sword confuse il pubblico, portando i giocatori a sospettare che quella di Crisis Core fosse una linea temporale differente. Non è così. Si tratta della stessa spada, la stessa storia, lo stesso mondo."

