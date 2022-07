Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: chi è Zack?

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion è il remake del gioco originariamente uscito su PSP con protagonista Zack Fair, una delle figure più affascinanti del settimo capitolo della saga targata Square Enix. Ma chi è esattamente questo personaggio?

Zack Fair è un SOLDIER, ovvero un guerriero geneticamente modificato con l'energia Mako estratta dal pianeta e al servizio della malvagia Shinra. In particolare, durante i flashback di Final Fantasy VII, l'uomo è già arrivato in Classe 1, ovvero la categoria di soldati più formidabili al comando della potente organizzazione di Midgar. In Crisis Core, prequel dell'opera originale vista su PlayStation, viene narrata la genesi di Zack e l'evolversi degli eventi che lo porteranno a legarsi a Cloud ed Aerith, allacciandosi infine alla tragedia che fa da sfondo ad uno dei colpi di scena più importanti del gioco uscito nel 1997.

Il remake in uscita questo inverno riproporrà la medesima storia che ha definitivamente consacrato la figura di Zack agli occhi degli appassionati, permettendo a tutti coloro che non ebbero modo di vivere l'opera PSP di approfondire ancora di più tutto l'universo narrativo collegato al settimo capitolo di Final Fantasy. A tal proposito vale la pena leggere il nostro speciale su Crisis Core Final Fantasy VII per capire ancora meglio l'importanza di questo gioco nel più ampio universo narrativo legato al pianeta Gaia ed alla battaglia contro Sepiroth.



Infine, trattandosi di una riedizione, ecco se Crisis Core Final Fantasy VII Reunion è un remake o una remastered.