Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: come aumentare di livello le Materie

All'interno della versione remastered di uno dei grandi classici della serie targata Square Enix, i combattimenti rivestono un ruolo molto importante, e nei panni del protagonista Zack avrete l'opportunità di utilizzare molti strumenti diversi per sconfiggere i vostri nemici, tra cui le cosiddette Materie.

Si tratta di oggetti equipaggiabili in sei appositi slot, ciascuno dedicato ad una tipologia di Materia differente, e servono per poter utilizzare magie e abilità. Inoltre, maggiore sarà il livello di una determinata Materia, maggiori saranno anche la sua efficacia e quella delle magie e abilità da essa influenzate.

Il sistema di aumento di livello si basa sulla meccanica dell'Onda Mentale Digitale, in maniera simile al sistema per aumentare di livello Zack in Crisis Core - Final Fantasy VII - Réunion, seppur con alcune importanti differenze. In particolare, avrete bisogno di ottenere una coppia di numeri uguali all'interno della slot machine che compare durante i combattimenti: una volta uscito il numero doppio, la Materia equipaggiata nello slot corrispondente a quel numero aumenterà di un livello. Per fare un esempio, se durante un combattimento la slot machine mostrerà la combinazione 5-3-5, la Materia equipaggiata all'interno del quinto slot verrà automaticamente migliorata.

Si tratta dunque di un sistema di upgrade estremamente peculiare e che lascia apparentemente poco spazio alla personalizzazione manuale del proprio setup, almeno in questo caso. Se volete saperne di più sul gioco e sulla gestione delle Materie, vi rimandiamo alla nostra recensione di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion.