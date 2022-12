Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: come far aumentare Zack di livello

Crisis Core - Final Fantasy VII - Reunion, remastered del titolo prequel di Final Fantasy VII, è finalmente disponibile per tutte le principali piattaforme da gioco, e i molti appassionati della serie possono quindi iniziare a scatenare le abilità di combattimento nei panni del protagonista, un SOLDIER chiamato Zack.

Nel rispetto della propria natura di titolo action-RPG, Crisis Core - Final Fantasy VII - Reunion propone al giocatore un sistema per guadagnare esperienza e far aumentare il livello di Zack, in modo tale da poter poi migliorare le sue statistiche e abilità. Questo sistema risulta però essere un pochino meno intuitivo del previsto, poiché all'interno del gioco è presente un contatore invisibile di punti esperienza, i quali possono essere guadagnati sconfiggendo i numerosi nemici che cercheranno di ostacolarvi.

Dopo aver accumulato una certa quantità di punti esperienza, raggiungendo così una soglia prefissata ma non meglio specificata, guadagnerete una probabilità di ottenere il numero 777 all'interno della slot machine del sistema Onda Mentale Digitale (chiamata anche OMD). Nel caso in cui questo accada, Zack potrà aumentare di livello: in caso contrario, la probabilità di ottenere un 777 rimarrà invariata, ma dovete continuare a tentare, ingaggiando nuovi nemici in combattimento per poter girare nuovamente la slot machine e sperare di veder comparire l'agognata combinazione.

Fino a quando non riuscirete a salire di livello, tutta l'esperienza guadagnata confluirà all'interno del contatore invisibile, raggiungendo soglie sempre più alte, relative a livelli sempre maggiori. In questo modo, tanto più grande sarà la differenza tra il vostro livello attuale e la più alta soglia raggiunta, tanto maggiore sarà la probabilità di ottenere un 777 con il prossimo giro del sistema OMD.

Il livello massimo a cui è possibile portare Zack durante l'avventura è pari a 99, e ad ogni step effettuato vedrete aumentare i parametri delle sue diverse statistiche - anche se non sempre riceveranno tutte un upgrade. Se volete saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Crisis Core - Final Fantasy VII - Reunion. Se invece avete già acquistato il titolo, ecco a voi la nostra guida con i trucchi per Crisis Core - Final Fantasy VII - Reunion.