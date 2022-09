Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: data d'uscita svelata da un leak?

Nel corso delle ultime ore, un rivenditore francese ha aggiornato il proprio catalogo di videogiochi disponibili per il preorder con la data d'uscita di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion.

Stando al rivenditore d'oltralpe chiamato Cdiscount, l'attesa rimasterizzazione in alta definizione dello spin off di Final Fantasy 7 approderà sugli scaffali digitali e fisici di tutto il mondo a partire dal prossimo 13 dicembre 2022. Al momento non è chiaro se si tratti o meno di un placeholder, ovvero di una data posizionata in maniera casuale dai rivenditori per consentire ai clienti di prenotare un prodotto anche quando non è ancora nota la sua data d'uscita ufficiale. In ogni caso va precisato che, tra tutti i rivenditori che hanno inserito un placeholder, questo negozio francese sarebbe l'unico a non aver usato il generico marzo 2023 e ciò potrebbe significare che quella del 13 dicembre sia l'effettivo giorno di lancio del titolo Square Enix.

In attesa di scoprire se si tratti o meno del day one dell'attesissimo gioco, vi ricordiamo che la sua uscita è prevista su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

Avete già letto la nostra intervista a Nomura in merito a Crisis Core Final Fantasy VII Reunion?