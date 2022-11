Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: a metà tra remake e remaster, ultima prova prima della recensione

Contestualmente alla pubblicazione del trailer di lancio di Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion, la redazione di Everyeye ha avuto l'opportunità di testare con mano il nuovo JRPG di Square Enix.

Atteso per il prossimo 13 dicembre 2022 su PC e console, il prequel di Final Fantasy VII si colloca a metà strada tra una semplice remastered e un più ambizioso remake. Una duplice anima che è stata sviscerata a fondo dal nostro Antonello "Kirito" Bello, che è pronto a raccontarvi le sue prime impressioni su Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion. Per l'occasione, non poteva dunque mancare una video anteprima dedicata, che potete trovare direttamente in apertura a questa news. Come da tradizione, il filmato è inoltre a vostra disposizione anche sul canale YouTube di Everyeye.



Con la riproposizione del prequel, Square Enix accompagna i giocatori alla scoperta di un'epoca antecedente a quella dello scontro tra Cloud e Sephiroth. Ambientato diversi anni prima di Final Fantasy VII, Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion pone al centro della scena il personaggio di Zack Fair. Dopo essere divenuto un SOLDIER, il giovane si ritroverà a scoprire alcuni dei più inquietanti retroscena sulle attività della Shinra Corporation: una circostanza che lo costringerà a rimettere in discussione le proprie posizioni.