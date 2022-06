Crisis Core Final Fantasy VII Reunion non richiederà FF7 Remake per essere apprezzato

I festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario della settima fantasia finale hanno portato in dote anche l'annuncio di Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, versione rimasterizzata dell'action RPG uscito originariamente su PSP nel 2007 in Giappone e nel 2008 dalle nostre parti.

Vista l'evidente anzianità anagrafica, è possibile che i più giovani tra voi non fossero al corrente dell'esistenza di Crisis Core, che ricordiamo essere un prequel con protagonista Zack Fair ambientato sette anni prima delle vicende narrate in Final Fantasy 7.

Alla luce di ciò, ci teniamo a farvi sapere che è possibile godersi Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion anche senza aver mai giocato a Final Fantasy VII. A dirlo non siamo solamente noi, bensì anche Square Enix, che sul sito ufficiale ha scritto quanto segue: "Una delle cose più interessanti di Crisis Core è che si tratta di un'entusiasmante avventura a sé stante. Non avete bisogno di nessuna conoscenza pregressa su Shinra, Mako o qualsiasi altro aspetto di Final Fantasy VII per poter seguire la storia".

In ogni caso, Square Enix ha anche specificato che coloro che hanno già giocato ai titoli della galassia di Final Fantasy 7 potranno godersi dei collegamenti tra le varie opere: "Ogni gioco aggiunge ricchezza e dettagli agli altri - i fan saranno felici di scoprire come sono collegati tra di loro".

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, ricordiamo, verrà lanciato nel corso dell'inverno del 2022 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam.