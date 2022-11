Quanto pesa Crisis Core Final Fantasy VII Reunion? Su PS5 la metà rispetto a PS4

Ci avviciniamo sempre più al momento del debutto di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, lavoro di restauro firmato Square-Enix che si pone a metà tra una classica remastered e una versione remake dell'originale action-RPG pubblicato nel 2007 per PlayStation Portable.

Nel mentre attendiamo di poter nuovamente scendere sul campo di battaglia vestendo i panni di Zack, scopriamo di quanto spazio avremo bisogno sulle nostre console PlayStation. A venirci in aiuto, come di consueto, è l'account PlayStation Game Size: come potete osservare tramite un suo recente post che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion peserà 40.4GB su PlayStation 4, mentre su PlayStation 5 soltanto 20.9GB.

Come avrete osservato sulla console next-gen Sony la cifra viene quasi dimezzata, questo grazie al lavoro di compressione che l'hardware di PS5 è in grado di mettere in atto al fine di risparmiare spazio sull'SSD. Vi ricordiamo che potrete avviare il preload del gioco a partire dall'11 dicembre, ovvero due giorni prima del lancio definitivo.

In attesa, quindi, del debutto in programma per il 13 dicembre su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, vi rimandiamo alla nostra nuova Anteprima di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion per ulteriori approfondimenti sul rifacimento di Square-Enix.