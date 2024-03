Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion è la versione rimasterizzata di Crisis Core: Final Fantasy VII, uscito originariamente sulla prima console portatile di Sony (PSP) nel lontano 2007, la grafica è stata completamente rimasterizzata in HD, così come la colonna sonora, l'interfaccia è più moderna ed il sistema di combattimento è stato aggiornato.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion al prezzo più basso di sempre su Amazon

La storia narra le avventure di Zack Fair ben 7 anni prima degli eventi vissuti in Final Fantasy VII (uscito nel 1997), un giovane ed intraprendente Soldato della Shinra con lo scopo di ritrovare Genesis Rhapsodos, un Soldier di prima classe.



Durante la sua avventura verrà a conoscenza di esperimenti e ricerche della Shinra e dei mostri da loro creati. Durante l'avventura appariranno tanti personaggi della serie che conosciamo: Sephirot, Cloud, Aerith e tanti altri della serie Final Fantasy VII.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, uscito circa un anno e mezzo fa, esattamente il 13 dicembre 2022



