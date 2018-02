ha annunciato, gioco in Realtà Virtuale ambientato nell'universo della nota saga cinematografica, conosciuta in Italia come

Crisis on the Planet of the Apes uscirà il 3 aprile su PlayStation VR, HTC Vive Oculus Rift, il gioco sarà ambientato tra Rise of the Planet of the Apes e Dawn of the Planet of the Apes e permetterà di giocare nei panni di una scimmia tenuta prigioniera dagli umani, con l'obittivo di fuggire da loro.

Planet of the Apes Lost Frontier, uscito lo scorso autunno, è stato bocciato da pubblico e critica, Crisis on the Planet of the Apes avrà una sorte migliore?