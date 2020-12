Cristiano Ronaldo entra in Garena Free Fire: CR7 diventa un eroe del battle royale!

Con una mossa destinata a scuotere il mercato dei battle royale per sistemi mobile, il campione di calcio portoghese Cristiano Ronaldo annuncia il suo ingresso in Garena Free Fire. Da acclarato eroe videoludico delle più celebri simulazioni calcistiche, CR7 si appresta così a diventare un guerriero sci-fi.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che Garena Free Fire: A New Beginning (conosciuto più comunemente come Free Fire) è uno sparatutto in terza persona con partite da 10 minuti su di un'isola remota che vede fronteggiarsi 50 giocatori in battaglie per la sopravvivenza.

L'approccio adottato dalla software house di Singapore 111dots Studios è perciò analogo a quello di Fortnite, PUBG e di tanti altri battle royale: i giocatori possono decidere liberamente il punto di partenza da cui lanciarsi con il proprio paracadute e, una volta atterrati, andare alla ricerca degli oggetti, delle armi e degli elementi di equipaggiamento più adatti al proprio alter-ego.

Chi vorrà cimentarsi nelle sfide di Free Fire su Android e iOS nei panni di Cristiano Ronaldo potrà farlo interpretando Chrono, un cacciatore di taglie proveniente dai bassifondi di una megalopoli del futuro e desideroso di farsi un nome tra i mercenari e i guerrieri che popolano l'universo di Garena.