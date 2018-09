Cristiano Ronaldo possiede la prima copia di FIFA 19! Pubblicato il trailer di lancio

Rottura del Day One di FIFA 19 per Cristiano Ronaldo? In un certo senso... il fuoriclasse portoghese è stato omaggiato da Electronic Arts con la prima copia del gioco distribuita al mondo, saggiamente racchiusa in una elegante confezione cartonata.

EA Sports vuole così ringraziare l'atleta di copertina e testimonial del prodotto, ex stella del Real Madrid ora in forza alla Juventus dopo un trasferimento che ha fatto parlare i quotidiani sportivi (e non solo) per tutta l'estate. Cristiano Ronaldo è il giocatore più forte di FIFA 19, avendo superato Lionel Messi e Neymar Jr nella Top 100, la classifica dei migliori calciatori della nuova edizione di FIFA.

FIFA 19 uscirà il 28 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, PS4 Pro e Nintendo Switch. In Austria un negozio sembra aver già rotto il Day One rendendo disponibile il gioco con oltre una settimana di anticipo rispetto alla data di lancio, in Italia invece non si registrano simili episodi. Ricordiamo che gli abbonati EA Access/Origin Access potranno provare FIFA 19 per dieci ore a partire dal 20 settembre, coloro che hanno prenotato la Ultimate Edition o la Champions Edition potranno invece iniziare a giocare in anticipo alla versione completa dal 25 settembre. La Web App di FIFA 19 sarà scaricabile a partire da oggi (mercoledì 19 settembre), così da poter iniziare a costruire la propria squadra di FUT.

Se volete vedere FIFA 19 in azione sintonizzatevi il 19, 20 e 21 settembre sul canale Twitch di Everyeye.it, il Green giocherà in diretta ogni giorno alle 19:00! In apertura trovate anche il trailer di lancio di FIFA 19, intitolato Champions Rise (L'Ora dei Campioni, in italiano). Buona visione!