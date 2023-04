Cristina D'Avena ha dedicato una canzone a Genshin Impact. Davvero, non stiamo scherzando

Esce oggi Ti cercherò, il nuovo singolo di Cristina D'Avena dedicato a Genshin Impact. La celebre cantante e icona pop si esibisce in un pezzo (di cui è anche autrice) di pura musica italiana, capace di emozionare sia i fan dei videogiochi sia gli appassionati di musica più esigenti.

Per l'occasione, l'artista bolognese ha pubblicato una dichiarazione: "Sono davvero felicissima di essere parte integrante di questa attività tanto attesa. Quando me l'hanno proposta ho detto subito di sì. Guardando le immagini di Genshin Impact ho notato le molte somiglianze con i tanti bellissimi cartoni di cui ho interpretato le sigle nel corso della mia carriera.



Con il compositore Cristiano Macrì abbiamo deciso di creare un brano epico ed emozionante che potesse rispecchiare al meglio le tematiche del gioco: appassionanti e mai scontate. Spero che al pubblico piaccia, e che convinca tutti ad avventurarsi nel fantastico mondo di Genshin Impact per scoprire di persona la bellezza di questo gioco, magari, perché no, ascoltando questa mia nuova canzone in sottofondo."

Da oggi il video di Ti Cercherò (Genshin Impact) è disponibile su YouTube, il brano può essere ascoltato su Spotify e su tutte le principali piattaforme digitali.