Criterion Games: gli autori di Burnout lavorano ad un action-adventure open world

Sembra che, studio già noto per la celebre serie die per aver collaborato con DICE per la realizzazione di Star Wars Battlefront 2 , stia lavorando ad una IP completamente originale.

Stando ad un recente annuncio di lavoro pubblicato dalla software house, Criterion è intenzionata a dar vita ad un action-adventure a mondo aperto basato principalmente sul combattimento corpo a corpo. Il lead combat designer che vorrà infatti prendere parte al progetto, dovrà dimostrarsi interessato a tutti i tipi di combattimento, ma specialmente quello di stampo melee. Fra gli altri interessi del candidato, rientrano i giochi action-adventure, e il modo in cui la fisica si applica nei videogiochi. Criterion si dichiara inoltre intenzionata ad ingaggiare un Enviromental Artist che abbia preferibilmente alle spalle esperienze lavorative con dei titoli open world.

Nell'annuncio, viene specificato che lo studio è al lavoro sul progetto videoludico più ambizioso della sua storia. Restiamo dunque in paziente attesa che Criterion tolga i veli alla sua nuova creatura.