Criterion illustra le novità di Firestorm, la modalità battle royale di Battlefield 5

Gli sviluppatori di Criterion illustrano nel dettaglio tutte le principali novità di Firestorm, la modalità battle royale di Battlefield 5 che arriverà qui da noi con il nome di Tempesta di Fuoco attraverso l'aggiornamento gratuito previsto per il 25 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Confermate le funzionalità classiche di ogni sparatutto votato alla battaglia reale (dal cerchio di fuoco alla necessità di reperire sul campo le armi e gli elementi di equipaggiamento), gli autori britannici approfondiscono l'argomento spiegandoci che gli scontri a fuoco coinvolgeranno un totale di 64 giocatori suddivisi in 16 squadre, ciascuna con un massimo di 4 soldati.

Partendo senza armamento di base, gli utenti che vorranno raggiungere la vittoria finale in Tempesta di Fuoco dovranno prima organizzarsi per portare a compimento diversi obiettivi che funzioneranno in maniera simile a quelli della modalità multiplayer Conquista. L'unica differenza rispetto a quanto propostoci da EA DICE con il modulo online competitivo di Battlefield 5 sarà rappresentata dal riposizionamento casuale dei punti di controllo sulla mappa di Frestorm, con vari tipi di rifornimenti, armi e veicoli. In questo modo, promettono gli autori di Criterion, ciascuna sfida battle royale regalerà un'esperienza di gioco unica agli appassionati del genere.