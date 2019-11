La critica si divide nelle recensioni di Death Stranding

Death Stranding è sicuramente uno dei videogiochi più attesi degli ultimi tempi, anche per via del nome di Hideo Kojima, sempre capace di attirare sui suoi progetti le attenzioni di tutti. Dopo quasi quattro anni dall'annuncio, manca solo una settimana all'uscita e sono online le prime recensioni del gioco, che sembra aver diviso la critica.

Si tratta senza dubbio di un'esperienza particolare, e di un prodotto finale sul quale ognuno dovrà poi farsi la propria opinione, eppure è senza dubbio interessante notare la differenza di percezione che i vari membri della stampa hanno avuto del videogame. Per citare due nomi importanti del settore, farà sicuramente discutere il 10 pieno di Push Square comparato al 6.8 della versione americana di IGN.

Ecco dunque i primi voti della stampa specializzata internazionale:

Push Square: 10/10

EGM: 5/5

The Sixth Axis: 10/10

Gamespot: 9/10

Eurogamer: Raccomandato

Kotaku - Senza punteggio

Polygon - Senza punteggio

The Guardian: 4/5

Destructoid: 8/10

Game Informer: 7/10

USGamer: 3.5/5

IGN: 6.8/10

VGC: 3/5

VG24/7 - 3/5

È presto naturalmente per chiedervi cosa ne pensate, ma nel momento in cui scriviamo, Death Stranding su Metacritic ha un punteggio di 84. In attesa di testarlo finalmente con mano, date un'occhiata alla nostra recensione di Death Stranding, o alla video recensione di Death Stranding se preferite questo formato.