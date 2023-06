Croc sta per tornare: l'HD Remastered del classico PlayStation è in sviluppo

Tra gli innumerevoli Platform 3D visti tra la fine degli anni '90 ed i primi anni 2000, la serie di Croc era riuscita a ritagliarsi il suo spazio nel cuore dei giocatori. Le avventure dell'omonimo coccodrillone si sono interrotte con Croc 2, ma il ritorno del brand starebbe per concretizzarsi.

Rispondendo ad un tweet di James Batchelor, editor-in-chief del portale Games Industry che di recente ha realizzato un articolo retrospettivo sullo sviluppo di Croc pubblicato su Time Extension, il fondatore della defunta Argonaut Software, Jez San, ha rivelato che una HD Remaster del primo capitolo, Croc Legend of the Gobbos, sarebbe effettivamente in lavorazione.

"Ho alcune notizie ma sarebbe un po' prematuro fare un annuncio: i lavori su Croc HD sono iniziati e sono nelle prime fasi di sviluppo", si è limitato a dire Jez San senza però aggiungere maggiori particolari. Non è chiaro quindi quale studio lo sta realizzando e su quali piattaforme dovrebbe eventualmente vedere la luce, ma in ogni caso per i fan più nostalgici si tratta di una buona notizia.

Croc Legend of the Gobbos venne sviluppato da Argonaut Software e pubblicato da FOX Interactive su PlayStation, SEGA Saturn e PC nel 1997, ottenendo pregevoli riscontri di critica e pubblico. Un seguito diretto, intitolato semplicemente Croc 2, arrivò nel 2000 su PS1 e PC, ma a parte qualche spin-off minore il brand non è andato avanti e nessun nuovo gioco è stato realizzato.

In attesa dunque di scoprire se Croc HD Remaster diverrà realtà a tutti gli effetti, negli scorsi anni Croc è stato ricreato su Dream per PS4, riuscendo anche a catturare lo spirito del classico originale.