Crolla il prezzo di Anthem nel Regno Unito, gioco in vendita a meno di 10 sterline

Negli ultimi giorni il prezzo di Anthem sembra essere sceso notevolmente in vari paesi ma in particolar modo nel Regno Unito, dove alcune catene come ShopTo hanno iniziato a vendere il gioco al prezzo di 8.85 sterline, circa 9.60 euro al cambio attuale.

Anche in altri paesi europei ci troviamo di fronte ad una simile situazione sebbene con prezzi leggermente più alti, molti negozi indipendenti e grandi catene stanno vendendo le versioni console di Anthem a 19.99 euro, su Amazon.it Anthem costa 18.36 euro, il prezzo più basso mai raggiunto dal lancio.

Recentemente BioWare ha annunciato di aver abbandonato la struttura ad atti per rendere più snello il supporto post lancio ed essere in grado di pubblicare un maggior numero di contenuti in tempi relativamente ristretti. Sebbene in molti abbiano predetto la morte di Anthem, lo studio è di tutt'altro avviso ed ha annunciato che continuerà a lavorare per pubblicare patch, aggiornamenti ed eventi capaci di soddisfare la community e attirare nuovi giocatori.

Non è un periodo facile per BioWare, molti membri storici hanno abbandonato la compagnia mentre altri nomi di punta hanno lasciato il team di Anthem per lavorare su Dragon Age 4, progetto a quanto pare in ritardo sulla tabella di marcia originariamente stabilita con il publisher.