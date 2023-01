Crollano le azioni FaZe Clan: valore diminuito del 90% in sette mesi

La quotazione in borsa di FaZe Clan, probabilmente l’organizzazione esport più popolare al mondo, non sembra avere giocato a suo favore. Da quando FaZe Holdings Inc è registrata al NASDAQ, infatti, il valore delle azioni è crollato addirittura del 90%, portando la capitalizzazione a cifre ridicole dopo appena sette mesi.

A evidenziare questo pessimo trend per l’org è l’analista Joe Pompliano su Twitter, come potete vedere in calce alla notizia: nel post si è limitato a mostrare uno screenshot della quotazione in borsa di FaZe Holdings ripreso da Google, dove il crollo verso la fine dell’estate 2022 è a dir poco evidente: “L'organizzazione di eSport è diventata pubblica lo scorso anno con una valutazione di $ 725 milioni, ma il titolo è sceso del 90% e ora viene scambiato per meno di $ 1 per azione.”, scrive Pompliano.

Ancora più incredibile è la capitalizzazione di mercato scesa da 1,4 miliardi di dollari a 52 milioni di dollari. Essendo una delle più grandi compagnie del settore, questo sprofondamento potrebbe significare molto per l’intero mondo esport. Bisogna però fare delle considerazioni cruciali in questa valutazione: il nome FaZe Clan sarà il più importante degli esport, ma anche uno di quelli dalla fama peggiore dietro le quinte. Ricordiamoci, difatti, che il proprietario Richard "Banks" Bengston è stato coinvolto in passato in fenomeni di skin trading, ovvero di dirottamento di ingenti somme di denaro in paradisi fiscali, e in scandali legati al suo pessimo carattere, comprese truffe crypto.

Il business presente e futuro di FaZe Clan sembra quindi destinato a raggiungere le stalle anziché le stelle, tanto che forse l'azienda verrà rimossa dal NASDAQ a causa delle performance viste in questi mesi.

Considerato che Porsche ha una nuova partnership con FaZe non va esclusa una rinascita ma, al momento, il futuro non sembra affatto intrigante.