Crollano gli investimenti sui videogiochi dopo il Covid: i picchi del 2022 sono un ricordo

Dopo investimento record avvenuti negli anni della pandemia di Covid-19, l'industria videoludica sta andando incontro ad un fisiologico ma comunque evidente calo, stando ai dati raccolti da PitchBook e pubblicati da Bloomberg.

Nel terzo trimestre del 2023, infatti, sono stati investiti in totale 700,3 milioni di dollari nel settore gaming, registrando così il valore più basso mai toccato negli ultimi tre anni e ben lontani dai numeri regolarmente toccati fino al 2022. Secondo PitchBook, i gruppi di venture capital hanno investito oltre 2 miliardi di dollari ogni trimestre dal 2020 fino a metà 2022: nello specifico nel Q2 dell'anno scorso si raggiunse la cifra record di 5,9 miliardi di dollari, per poi lasciare spazio alla parabola discendente che ha toccato il suo minimo adesso, nel periodo compresso tra luglio e settembre 2023.

Sarebbero molteplici per PitchBook i motivi per cui si è andati incontro a questo netto calo: oltre ai frequenti rinvii e cancellazioni di giochi che hanno portato molte persone ad investire meno soldi sui videogiochi, si cita anche il grosso flop degli NFT con il 79% delle opere rimaste invendute, ambito che, assieme a Web3 e metaversi in generale, ha goduto di grande attenzione da parte degli investitori per poi essere velocemente abbandonato una volta crollato l'interesse generale nei loro confronti. In aggiunta, con persone in tutto il mondo chiuse in casa in piena pandemia, in tantissimi hanno speso molti più soldi su videogiochi e console per passare il tempo: adesso che il Covid-19 non è più considerato un'emergenza globale e la situazione si è normalizzata, sono di conseguenza calati gli investimenti anche da parte dei giocatori.

"Sviluppare videogiochi è rischioso", afferma l'analista di PitchBook Eric Bellomo, aggiungendo che "avere una piccola collezione di videogiochi può produrre enormi rendimenti, ma all'inizio è molto difficile scegliere quali giochi prendere". Considerato che da tempo si parla anche di una presunta crisi del modello dei videogiochi Tripla A, arrivato ormai ad avere costi di produzione sempre più difficili da sostenere per qualunque compagnia, che in futuro possano arrivare cambiamenti significativi sulla direzione dell'industria videoludica?