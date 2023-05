La cronologia di The Legend of Zelda: in che ordine si svolgono gli eventi della saga?

La cronologia della saga di The Legend of Zelda è piuttosto complessa ed è stata costruita nel corso dei decenni come se fosse un mosaico. Gioco dopo gioco, la casa di Kyoto ha apposto differenti pezzi in ordine sparso, dando vita ad una mitologia alquanto sfaccettata: ecco una guida rapida alla sua comprensione, in attesa di Tears of the Kingdom.

Fare ordine nella timeline di di The Legend of Zelda sarebbe molto complesso, se non fosse per Nintendo, che nell'Encyclopedia ha pubblicato uno schema chiaro, conciso e completo.

Legenda

Il numero tra parentesi (x) indica l'ordine di pubblicazione del gioco;

I titoli in grassetto sono ambientati nel Regno di Hyrule;

sono ambientati nel Regno di Hyrule; I titoli in corsivo sono ambientati al di fuori del Regno di Hyrule;

The Legend of Zelda Cronologia

Al principio di tutto, il mondo fu creato da tre dee: Din, la dea della Forza, plasmò la Terra; Nayru, la dea della saggezza, diede forma all'ordine; Farore, la dea del coraggio, innescò la scintilla della vita. Successivamente le tre divinità abbandonarono il mondo, lasciando un segno del loro passaggio: tre triangoli dorati che assieme formano la Triforza, un potente manufatto che esaudisce i desideri di chiunque lo tocchi. Prima di andarsene, incaricarono inoltre Hylia, un'altra dea, di sorvegliare e preservare il mondo che avevano creato.

Dopo questo prologo, comincia The Legend of Zelda: Skyward Sword (15), nel quale la dea Hylia si reincarna in Zelda e viene forgiata la Master Sword. Dopo le vicende del gioco viene fondato il Regno di Hyrule e hanno luogo i giochi The Legend of Zelda: The Minish Cap (11) e Four Swords (9). Dopo la guerra civile di Hyrule, si svolgono gli eventi di The Legend of Zelda: Ocarina of Time (5).

Dopodiché, la timeline si divide in due:

1) Se l'eroe viene sconfitto, i Sette Saggi imprigionano Ganon e la storia prosegue con:

The Legend of Zelda: A Link to the Past (3), Link's Awakening (4) e Oracle of Seasons & Ages (7). A questo punto la Triforza viene divisa e hanno luogo The Legend of Zelda: A Link Between Worlds (16), Tri Force Heroes (17), The Legend of Zelda (1) e The Adventure of Link (2)

2) Se l'eroe ne esce vittorioso, si ha un'ulteriore, duplice ramificazione:

Child Timeline: composta da The Legend of Zelda: Majora's Mask (6), Twilight Princess (12) e Four Swords Adventures (10).

(12) e (10). Adult Timeline: composta da The Legend of Zelda: The Wind Waker (8), Phantom Hourglass (13) e Spirit Tracks (14). Nell'Adult Timeline Hyrule viene prima sigillata e allagata, e in un secondo momento, tra Phantom Hourglass e Spirit Tracks, fondata in un altro luogo.

E The Legend of Zelda: Breath of the Wild (18)? Formalmente, il capolavoro del 2017 va ad innestarsi millenni dopo le tre linee temporali sopra descritte, senza proseguirne nessuna in maniera specifica e lasciando al giocatore il compito di cogliere tutti i riferimenti alle passate avventure di Link. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (19), in uscita il 12 maggio in esclusiva su Nintendo Switch, si pone come un seguito diretto di Breath of the Wild.