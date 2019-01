Cross Code sbarca su Nintendo Switch nel corso del 2019

Numerosi Giochi dell'attuale scena Indie hanno trovato spazio in occasione dell'ultimo Indie Highlights organizzato dalla Casa di Kyoto, tenutosi nel pomeriggio di mercoledì 23 gennaio.

Tra questi troviamo Cross Code, Titolo realizzato grazie ad una collaborazione tra il publisher Deck13Interactive e il Team di sviluppo di Radical Fish Games. da Caratterizzato da una grafica a 16-bit tipica dell'epoca Super Nintendo, il Gioco presenta un'atmosfera ed un'ambientazione fantascientifica. A caratterizzarlo: "una fisica avanzata, combattimenti dal ritmo incalzante e meccaniche puzzle". Potete dare un'occhiata più approfondita a Cross Code tramite il Trailer di annuncio della versione Nintendo Switch. Lo trovate, come di consueto, direttamente in apertura a questa news. In calce sono inoltre disponibili alcune immagini di anteprima.

Ad ora non è purtroppo disponibile una data d'uscita specifica, ma Cross Code dovrebbe divenire disponibile su Nintendo Switch nel corso del 2019, con alcuni contenuti esclusivi. Sempre nel corso dell'anno, il Titolo dovrebbe sbarcare anche su Playstation 4, mentre è già disponibile su PC. In chiusura, vi rammentiamo che sulle pagine di Everyeye potete visionare una replica integrale sottotitolata in italiano dell'ultimo Indie Highlights. Al suo interno, numerose informazioni sui prossimi Giochi Indie in arrivo sulla console ibrida della Casa di Kyoto. Buona Visione!