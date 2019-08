Cross-play di Call of Duty Modern Warfare: non è chiaro se i progressi saranno mantenuti

La presenza del cross-play su Call of Duty Modern Warfare è ufficiale da un po' di tempo, e negli scorsi giorni Activision ha anche chiarito il funzionamento del matchmaking, in cui i giocatori saranno suddivisi in gruppi a seconda del tipo di controlli utilizzati.

C'è però un aspetto che Activision deve ancora chiarire, ossia quello relativo ai progressi dei giocatori e la possibilità che essi vengano mantenuti su tutte le piattaforme con un unico account, un po' come avviene in Fortnite e Dauntless, ad esempio.

Nè il publisher, né Infinity Ward però sembrano avere ancora le idee chiare a riguardo. Joe Cecot, co-design director del multiplayer del gioco, ha dichiarato di star ancora cercando una soluzione. Chi ha partecipato al reveal della scorsa settimana però, ha menzionato la presenza di due liste degli amici, una relativa alla console e un'altra all'account Activision, il che dovrebbe generalmente andare a braccetto con il salvataggio dei progressi cross-platform, per cui è possibile che la software house stia effettivamente lavorando alla feature, ma che non voglia annunciarla prima del tempo.

Anche perché dei problemi potrebbero essere rappresentate dalle politiche di alcune piattaforme, che non sempre vedono di buon grado una tale possibilità. Nel frattempo a noi non resta che aspettare.

Nell'attesa, date un'occhiata alla nostra ultima anteprima di Call of Duty Modern Warfare.