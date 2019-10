Il cross-play di PS4 ha ancora delle grosse limitazioni

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato del cross-play finalmente disponibile su PS4, dopo la conclusione della fase beta che lo limitava solamente ad alcuni giganti del multiplayer online come Fortnite e Rocket League, ad esempio. Purtroppo però ci sono ancora diversi problemi da risolvere.

In particolare, Anton Yudintsev, CEO di Gaijin, gli sviluppatori di War Thunder, ha spiegato in una recente intervista che il cross-play offerto da PS4 presenta delle limitazioni non da poco. Innanzitutto nel gioco è attualmente bloccato in due scaglioni, che uniscono i giocatori PS4 e PC, e quelli Xbox One e PC. Inoltre la cross-progression tra PC e PS4 non sembra funzionare.

"Le nuove politiche non sono soltanto migliori per il cross-play. Purtroppo aggiungono delle limitazioni, se paragonate a quelle vecchie. Per esempio, i nostri giocatori su PlayStation 4 al momento possono giocare su PC mantenendo tutti i loro progressi sullo stesso account. Ma sembra che questo non sarà possibile con l'applicazione delle nuove politiche, per cui ne stiamo ancora discutendo".

Insomma se lo sblocco del cross-play da parte di Sony poteva sicuramente essere visto come un passo in avanti del colosso giapponese, le limitazioni inserite rischiano di vanificare quanto di buono era stato fatto, soprattutto considerando la concorrenza, che in termini di cross-progression non presenta alcun tipo di problema.