CrossCode: l'action-RPG per Nintendo Switch è stato rimandato al 2020

CrossCode, l'action-RPG in 2D il cui arrivo su Switch era previsto per la fine del 2019 è stato ufficialmente rimandato al 2020. Ad annunciarlo sono stati i due studi che lavorano al progetto, Radical Fish Games e Deck13.

Deck13 ha poi fornito ulteriori informazioni, dichiarando di aver "sottostimato la quantità di tempo necessaria" e additando come colpevole il codice originale del titolo indie scritto in HTML5. Secondo gli sviluppatori infatti la causa dei ritardi è relativa alla grande quantità di JavaScript presente nel codice che potrebbe portare a problemi di sicurezza e per questo motivo ne è severamente vietato l'utilizzo sulle moderne console, Nintendo Switch compresa. Gli hacker potrebbero infatti utilizzare questi script per attaccare gli utenti e rubare dati sensibili. Per risolvere il problema, i ragazzi di Deck13 hanno dovuto "ingabbiare" il codice e creare una sovrastruttura che potesse tradurre il linguaggio in tempo reale. Ovviamente tutto questo ha moltiplicato i problemi di compatibilità, andando ad impattare sulle prestazioni.

Al momento Radical Fish Games e Deck13 non hanno confermato una data di uscita ufficiale per CrossCode, limitandosi a segnalare un generico 2020.