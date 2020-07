CrossCode è il nuovo fenomeno di Xbox Game Pass: gli autori elogiano il servizio Microsoft

Durante un'intervista concessa agli youtuber di Duel Screens, Felix Klein di Radical Fish Games ha elogiato pubblicamente Microsoft per l'iniziativa commerciale di Xbox Game Pass, confermando il grande riscontro ricevuto dagli utenti dopo l'ingresso del suo action GDR CrossCode nel catalogo del servizio in abbonamento.

Dopo aver discusso delle sfide affrontate nello sviluppo di questo ambizioso progetto in pixel art che si rifà alla nobile tradizione delle avventure ruolistiche per Super Nintendo, Klein si è soffermato sugli accordi siglati con Microsoft per consentire l'ingresso di CrossCode nel catalogo di Xbox Game Pass su PC e Xbox One.

A detta dello sviluppatore capo di Radical Fish, una volta stretta la partnership con la casa di Redmond il suo team di sviluppo ha ottenuto "una somma anticipata che è garantita. Non molte persone giocano su Xbox Game Pass su PC, ma di certo ce ne sono molte che giocano ai titoli offerti dal Game Pass su Xbox One. Proprio in questo momento, ci sono più persone che giocano a CrossCode tramite Xbox Game Pass di quante ce ne siamo su Nintendo Switch e PlayStation 4 messe assieme".

Sempre stando a Klein, CrossCode starebbe riscuotendo un grande successo su Xbox Game Pass per via degli oltre 10 milioni di abbonati al servizio e del passaparola generato da chi ha sentito parlare di questo titolo e desiderava provarlo su Xbox One o PC.