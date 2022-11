Crossfire: Legion abbandonerà l'accesso anticipato con l'inizio del weekend gratuito

Il PC Gaming Show di quest'anno è giunto al termine e, nel corso della presentazione durata circa un'ora, gli annunci non sono mancati. Con l'annuncio dei preorder e della preorder beta di Warhammer 40,000 Darktide e non solo, sono giunte al seguito anche diversi reveal interessanti e novità per produzioni già esistenti sul mercato.

Tra gli annunci attinenti a titoli già esistenti sul mercato troviamo la conclusione dell'early-access di Crossfire: Legion, prodotto alla cui firma è riportata il nome di Blackbird Interactive nella produzione e di Prime Matter nella pubblicazione dello stesso. Lo strategico in tempo reale uscito nel maggio del 2022, di cui trovate il nostro provato della campagna e della nuova fazione, si appresta a dire addio alla modalità in accesso anticipato nel mese di dicembre.

Nel dettaglio, Crossfire: Legion lascerà l'accesso anticipato dall'8 dicembre di quest'anno, segnando un momento importante per il lavoro svolto dai ragazzi di Blackbird Interactive. L'esperienza che riproponeva il conflitto perpetuo tra Black List e Global Risk in salsa tattica e PVP dalla visuale isometrica, giungerà allo stadio di produzione completa e pronta ad essere rilasciata su Steam. Proprio a tal proposito, sempre nel corso della medesima presentazione nella quale è stato annunciato il termine dell'accesso anticipato, è stato confermato anche che Steam proporrà un weekend gratuito di Crossfire: Legion.

Tale iniziativa prenderà piede a partire dall'8 dicembre (data, appunto, del termine dell'early access) fino all'11 dicembre 2022. Tra l'arrivo dei The Game Awards e l'inizio di una tappa fondamentale per l'avventura pubblicata da Prime Matter, l'inizio di dicembre sarà un momento molto ricco di contenuti per i videogiocatori. Le diverse fazioni che popolano il campo di battaglia tra i due schieramenti dei Global Risk e dei Black List garantiranno un'avventura dall'alto potenziale per gli amanti del genere di riferimento, anche grazie ad una modalità multigiocatore dallo stampo fortemente competitivo.

Tra la possibilità di creare le proprie mappe o modificare le modalità di gioco attraverso l'esistenza di un editor dei livelli e non solo, il prossimo 8 dicembre sarà un'ottima occasione per provare con mano - gratuitamente -l'avventura co-op PVE e PVP di Crossfire: Legion