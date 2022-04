CrossFire Legion: annunciata la data per l'Early Access, ci sarà l'Atto 1 della campagna

Dopo aver già avuto modo di provarlo grazie alla demo gratis di CrossFire Legion pubblicata in occasione dell'ultimo Steam Next Fest, il nuovo RTS sviluppato da Blackbird Interactive e basato sulla celebre serie firmata Smilegate si prepara alla sua prossima fase.

CrossFire Legion farà infatti il suo esordio in Early Access su Steam il prossimo 24 maggio 2022 ed offrirà subito diversi contenuti interessanti per tutti i giocatori: Smilegate e il publisher Prime Matter confermano che sarà disponibile il primo atto della compagna, giocabile nella sua interezza. In aggiunta non mancheranno varie componenti legate al multiplayer, con la possibilità di avviare subito partite cooperative o in versus 3v3 o 1v1.

Due delle tre fazioni previste nel futuro gioco completo saranno giocabili durante l'Early Access, trattasi di Black List e di Global Risk. Ognuna di esse avrà i propri Comandanti unici con abilità speciali che, una volta utilizzate, potrebbe anche rovesciare le sorti della battaglia stessa. Per il resto, CrossFire Legion prevede meccaniche di gioco classiche: costruire la propria base, accumulare risorse, rafforzare il proprio esercito e sconfiggere il nemico sono alla base del gameplay.

Stando a quanto riportato dalla relativa pagina Steam, la versione definitiva del titolo sarà pubblicata nell'ultimo trimestre del 2022. In attesa dunque dell'inizio dell'Accesso Anticipato, la nostra anteprima di CrossFire Legion vi fornirà tutti i dettagli su questo nuovo, promettente RTS ispirato ai grandi classici del genere.