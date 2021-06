Crossfire: Legion annunciato, il nuovo RTS di Smilegate e Prime Matter

Durante lo show d'apertura del Summer Game Fest, Prime Matter (nuova etichetta premium di Koch Media) e Smilegate Entertainment hanno annunciato Crossfire: Legion, RTS classico con un look futuristico sviluppato da Blackbird Interactive, studio canadese specializzato in RTS e già autore di Homeworld 3.

Blackbird Interactive, uno studio canadese specializzato in RTS, è stato fondato nel 2010 da Rob Cunningham, ex art director di Homeworld 1 e 2, e da un gruppo di professionisti del settore che hanno partecipato alla realizzazione di molti giochi di successo come Gears of War e Company of Heroes.

"Siamo davvero entusiasti di portare Crossfire: Legion nel mondo dei giocatori RTS, la combinazione di Blackbird Interactive e l'IP Crossfire di Smilegate è senza dubbio una proposta elettrizzante per qualsiasi amante di titoli strategici/action e un prodotto perfetto per la nostra nuova premium gaming label Prime Matter", ha dichiarato Mario Gerhold, Global Brand e Marketing Director, Koch Media GmbH.

Ina Jang, CEO di Smilegate Entertainment, ha dichiarato: "Crossfire, essendo stato introdotto in varie piattaforme e generi, sta diventando una IP di livello mondiale, ora ve lo presentiamo come RTS. Crossfire: Legion non è solo per i giocatori che hanno apprezzato il Crossfire originale, ma si rivolge anche a coloro che desiderano provare le classiche esperienze RTS reinventate in chiave moderna".

Crossfire: Legion offrirà una campagna per giocare singolo ricca di carri armati, mech, aerei e treni, che vanterà la partecipazione di Elias Toufexis, già doppiatore di Adam Jensen in Deus Ex. Non mancherà all'appello neppure un comparto multigiocatore. Il lancio di Crossfire: Legion è attualmente previsto su PC nel 2022.