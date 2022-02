Crossfire Legion, Demo gratis per lo Steam Next Fest: ecco il link per il download

Con la pubblicazione dell'ultimo trailer di Crossfire: Legion, il team di sviluppo di Blackbird Interactive ha confermato che il suo strategico in tempo reale debutterà a breve in versione Early Access su Steam.

La finestra di lancio del contenuto è infatti stata fissata per la primavera 2022, con novità in merito all'esordio che dovrebbero dunque giungere a breve. In attesa di aggiornamenti su questo fronte, i giocatori appassionati di strategici in tempo reale possono ad ogni modo avere un primo assaggio della produzione. In occasione dello Steam Next Fest di febbraio 2022, Blackbird Interactive ha infatti deciso di rendere disponibile una prima Demo gratuita di Crossfire: Legion.



Per comodità, di seguito vi riportiamo il link per procedere con il download gratuito del contenuto su PC:

Come già fatto per la Demo gratis di Where the Heart Leads , vi ricordiamo inoltre che lo, e relative Demo, resteranno disponibili solamente per un periodo di tempo molto limitato, con l'evento che si concluderà alle ore 19:00 di

Per tutti i dettagli sulle caratteristiche della produzione Blackbird Interactive, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare il recente provato di Crossfire: Legion, a firma del nostro Daniele D'Orefice.