CrossFire Legion in Early Access su Steam in primavera 2022: nuovo trailer e roadmap

Prime Matter e Smilegate confermano ufficialmente che CrossFire Legion, nuovo episodio della serie RTS molto popolare soprattutto in Cina e Corea del Sud, entrerà in early access su Steam a partire dalla primavera del 2022, mostrando per l'occasione un nuovo trailer dedicato al gioco.

Basato sul noto universo di CrossFire, Legion metterà i giocatori gli uni contro gli altri mentre le fazioni rivali combattono per il dominio globale. L'early access consentirà agli utenti di tutto il mondo di restare coinvolti da un vero e proprio RTS d'azione moderno (con un cenno ai giochi originali che hanno definito il genere) consentendo loro di plasmare e definire a piacimento la propria esperienza partendo dalle modalità di gioco per poi arrivare alle mappe ed alle unità.

Gli autori hanno inoltre rivelato una roadmap che delinea tutte le attività imminenti prima del lancio dell'early access di CrossFire Legion in primavera, incluso il reveal di una terza fazione in aggiunta a quelle già note. Come riportato nella nostra anteprima di CrossFire Legion, l'RTS sviluppato da Blackbird Interactive promette un'elevata dose di spettacolarità, tuttavia la semplicità delle meccaniche potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio sul lungo termine, portando ad un gameplay ripetitivo. L'arrivo dell'early access sarà quindi un ottimo modo per provare in maniera ancora più concreta l'opera, così da coglierne meglio tutte le sfumature e qualità.