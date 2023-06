Crossfire Sierra Squad: pallottole infuocate nell'FPS in Realtà Virtuale per PC e PS VR2

Con ancora negli occhi le brutali scene del video gameplay di Mortal Kombat 1, ritorniamo virtualmente sul palco del Summer Game Fest per ammirare insieme a voi il trailer di annuncio di Sierra Squad, un FPS da fruire in VR su PC e PlayStation 5 con PSVR2.

La nuova esperienza sparatutto plasmata dalle fucine digitali di Smilegate calerà i patiti di FPS e della serie di Crossfire in un contesto multiplayer cooperativo di stampo arcade da fruire inforcando il proprio visore per la Realtà Virtuale preferito.

Nel titolo sarà quindi possibile affrontare feroci battaglie paramilitari tra fazioni rivali: gli emuli dei Black List e del Global Risk dovranno fronteggiarsi in scenari all'aperto e al chiuso, con una campagna principale composta da oltre sessanta missioni.

Il gioco vanterà ben 39 tipologie diverse di armi tra pistole, fucili, granate da lancio e fucili da cecchino, il tutto sorretto da un sistema di puntamento che Smilegate definisce 'rivoluzionario' grazie alle ampie possibilità di gioco offerte per abbattere le 17 tipologie diverse di nemici presenti nel titolo.

Il lancio di Crossfire Sierra Squad è previsto nei prossimi mesi su PC e PlayStation 5, ovviamente in esclusiva per i possessori di un visore per la Realtà Virtuale su PC e di PlayStation VR2.