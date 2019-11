CrossfireX avrà una campagna sviluppata da Remedy e la modalità Battle Royale

Grazie ad un nuovo articolo pubblicato nelle ultime ore su Game Informer, gli sviluppatori di CrossfireX hanno svelato tantissimi nuovi dettagli sullo sparatutto online in prima persona annunciato in occasione della conferenza Microsoft all'E3 2019.

Il gioco getta le sue fondamenta su Crossfire, vecchio FPS competitivo che ha riscosso un grande successo nel mercato orientale, modificandone alcuni aspetti di gameplay, comparto tecnico e modalità disponibili. A questo proposito è stata annunciata non solo la presenza di una modalità Battle Royale, ma anche di una campagna single player alla quale stanno lavorando i ragazzi di Remedy, gli autori di Alan Wake e del più recente Control. Tra le altre novità troviamo come accennato sopra una grafica rinnovata grazie all'implementazione dell'Unreal Engine 4 e la possibilità di utilizzare il mirino come nella maggior parte degli sparatutto moderni, caratteristica completamente assente nell'originale. Smilegate, team di sviluppo del comparto multigiocatore, ha inoltre promesso il ritorno delle mappe che hanno reso il gioco tanto popolare in Corea, tra le quali troviamo anche Black Widow.

Purtroppo non sono state pubblicate informazioni più specifiche riguardanti le caratteristiche della modalità battle royale come il numero di giocatori supportati o le dimensioni della mappa, così come mancano dettagli sul numero di modalità presenti al lancio.

Al momento sappiamo che il gioco farà il proprio debutto su Xbox One (magari anche su Scarlett) nel corso del 2020 e dovrebbe essere pubblicato sotto forma di free to play. Non è ben chiaro se la campagna sarà gratuita per tutti o ci sarà bisogno di acquistare separatamente un pacchetto.

Avete già dato un'occhiata al gameplay trailer di CrossfireX mostrato nel corso dell'Inside Xbox all'X019?