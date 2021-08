CrossfireX, azione a tutto spiano alla Gamescom: nuovo trailer per l'esclusiva Xbox

Dopo il rinvio di CrossfireX comunicato lo scorso autunno, lo sparatutto di Smilegate Entertainment è tornato a mostrarsi in azione in occasione della Gamescom 2021.

Il frenetico shooter si è palesato alla fiera di Colonia con un trailer completamente inedito, che ha offerto diversi scorci sulla tipologia di gameplay proposto dall'esperienza. Da Black Widow a Spectre, CrossfireX fa della presenza di molteplici modalità di gioco uno dei propri tratti distintivi, per un'offerta ludica che mira a soddisfare il più ampio numero di appassionati del genere. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il gameplay trailer proposto in occasione della Gamescom 2021 ribadisce tale impostazione, presentando alcune sequenze tratte da diversi contesti in-game.



Accanto al focus sul multiplayer, che il pubblico ha già avuto modo di testare nella prima Closed Beta di CrossfireX, la produzione Smilegate includerà anche una campagna single player dallo stile cinematografico. Quest'ultima, lo ricordiamo, è stata confezionata in collaborazione con Remedy Entertainment, lo studio finlandese autore di Control ed Alan Wake.



Nonostante il rinvio dello shooter sia stato comunicato ormai da diverso tempo, la fiera di Colonia non ha portato con sé l'annuncio di una nuova finestra di lancio per il titolo. CrossfireX resta dunque atteso per un generico "presto" su PC, Xbox One e Xbox Series X|S.