CrossfireX: la campagna di Remedy in nuovi video gameplay

Dopo la sua comparsa nel corso della serata dei The Game Awards 2021, durante la quale è stata annunciata ufficialmente la data d'uscita, CrossfireX torna a mostrarsi con una serie di filmati di gameplay incentrati sulla campagna single player.

Alcune testate internazionali hanno infatti provato in esclusiva la campagna del gioco e hanno pubblicato sui loro canali YouTube dei brevi filmati che permettono di osservare con attenzione il lavoro svolto dai creatori di Alan Wake e Control. Per chi non lo sapesse, infatti, la modalità per giocatore singolo di CrossfireX è in sviluppo presso Remedy Entertainment, invece il comparto multiplayer online è opera di Smilegate, il team orientale che ha creato anche la versione dello shooter già disponibile in alcune parti del mondo, dov'è incredibilmente popolare. Grazie ai filmati disponibili da qualche ora, possiamo notare come i ritmi di gioco siano meno frenetici rispetto alla controparte online e vi sia meno uso dei poteri speciali. In ogni caso l'azione non manca e nel corso dei video assistiamo ad esplosioni, conflitti tra cecchini e tanto altro.

Prima di lasciarvi ai video, vi ricordiamo che CrossfireX arriverà esclusivamente su Xbox One e Xbox Series X|S il prossimo 22 febbraio 2022 e sarà incluso sin dal debutto nella libreria di Xbox Game Pass.

Sapevate che Microsoft ha supportato lo sviluppo di CrossfireX?