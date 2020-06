CrossfireX: tutti i dettagli per partecipare alla Closed Beta e alla Open Beta del gioco

Presentato durante l'X019 con un gameplay trailer, CrossfireX si appresta a fare il proprio esordio in esclusiva su Xbox One. Oggi Microsoft ha pubblicato tutti i dettagli per accedere alla prima Open Beta dello sparatutto tattico.

Il weekend dedicato alla Open Beta di CrossfireX inizierà giovedì 25 giugno e terminerà domenica 28 giugno. Tuttavia un numero limitato di giocatori iscritti a Xbox Live Gold e a Xbox Insider potranno iniziare a giocare sin da oggi 23 giugno nella speciale Closed Beta. Tutti i partecipanti, una volta uscito il gioco, riceveranno la speciale skin per le armi "X-B.C. Axe". Il procedimento per partecipare alla Closed Beta è molto semplice:

La Closed Beta di CrossfireX è scaricabile dall'Xbox Insider Hub

Su Xbox One, iscrivetevi e scaricate l'app Xbox Insider Hub

Scegliete la tab dedicata ai contenuti Insider e cercate CrossfireX BETA

Selezionate "Partecipa"

Aspettate che la registrazione sia completata e verrete reindirizzati allo Store per scaricare CrossfireX Beta

Tutti i partecipanti, sia alla Closed che alla Open Beta, potranno provare ben tre modalità multiplayer di gioco: la Spectre Mode, il Team Match e il Point Capture. Nella sua versione completa CrossfireX offrirà anche una campagna single player sviluppata da Remedy.