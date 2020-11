CrossfireX: l'esclusiva Xbox è stata ufficialmente rinviata

Nel corso della serata è arrivata una notizia non così inaspettata da parte dei fan di CrossfireX, lo shooter in prima persona esclusiva Xbox che purtroppo non farà il proprio debutto entro la fine dell'anno corrente.

Era ormai dalla breve fase di test su Xbox One che non si sentiva più parlare del gioco e la sua scomparsa dai radar era già stata accolta dai fan come un primo segnale del possibile rinvio.

Ecco di seguito il messaggio condiviso dal team di sviluppo attraverso i canali social ufficiali:

"In seguito ad una lunga riflessione e a causa delle sfide affrontate dal team Smilegate a causa dell'emergenza Covid-19, abbiamo preso la difficile decisione di posticipare il debutto di CrossfireX al 2021. Spostare in avanti la data d'uscita ci permetterà di portarvi l'esperienza di Crossfire su console che avevamo in mente sin dall'inizio. Prossimamente condivideremo con voi maggiori dettagli sul gioco."

Purtroppo il gioco non ha ancora una data d'uscita ufficiale e al momento si parla di un generico 2021. Vi ricordiamo che il comparto multigiocatore online dello sparatutto, che dovrebbe essere un free to play, è in sviluppo presso Smilegate ma è Remedy che si sta occupando della campagna single player di CrossfireX.