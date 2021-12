CrossfireX sarà ai Game Awards 2021? Indizi da un messaggio degli sviluppatori

Gli sviluppatori sudcoreani di Smilegate aggiornano la pagina social di CrossfireX per pubblicare un criptico messaggio che invita gli appassionati di sparatutto ad attendersi l'arrivo a breve di importanti novità su questo FPS multiplayer votato al realismo che approderà nei prossimi mesi su PC e console Xbox.

All'interno del post condiviso su Twitter dagli autori asiatici troviamo infatti un messaggio che solletica la curiosità dei fan di sparatutto competitivi: "Attenzione Mercenari... è stata intercettata una trasmissione da BlackList... avviata la fase di decrittazione".

Il tweet di Smilegate presenta anche una lunga stringa di codice e una fittizia barra che suggerisce l'imminente completamento della decrittazione del messaggio segreto. Con l'approssimarsi dei The Game Awards 2021, è davvero impossibile non guardare in direzione della kermesse videoludica losangelina come alla perfetta vetrina mediatica per il ritorno sulle scene di CrossfireX dopo una lunga assenza dettata, a quanto sembra, dallo sviluppo parallelo della Campagna con Remedy.

La cerimonia che decreterà il vincitore del GOTY e delle altre categorie in nomination ai Game Awards 2021 si terrà nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre: come sapranno i nostri lettori più affezionati, terremo una maratona su Twitch per seguire i TGA 2021 sin dal primo pomeriggio del 9 dicembre, in modo tale da poter approfondire tutti gli argomenti e fornirvi un nostro commento a caldo sulle numerose World Premiere che saranno presentate da Geoff Keighley.