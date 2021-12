CrossfireX: Microsoft ha supportato lo sviluppo dello sparatutto

La World Premiere dei TGA 2021 con la data di lancio di CrossfireX continua a tenere banco sui social e sui forum di settore, specie in funzione della mancata citazione degli Xbox Game Studios come publisher ufficiale dello sparatutto targato Remedy.

Il filmato mostrato dall'azienda finlandese sul palco dei Game Awards, infatti, non cita direttamente la sezione Publishing del team Xbox ma si limita a indicare la software house incaricata di sviluppare il progetto, ovvero Smilegate.

Intervenendo in una discussione intavolata dalla community di ResetEra, l'insider Klobrille ha provato a fare chiarezza e invitato i più curiosi a dare un'occhiata al profilo LinkedIn di Nico Bihary: l'ex dirigente della divisione Global Gaming Partnership & Development di Xbox, infatti, riferisce di aver assunto l'incarico di Direttore della Produzione di CrossfireX per conto di Microsoft per un lasso di tempo relativamente lungo, da gennaio 2018 a marzo 2021.

In base a quanto sostenuto da Bihary, quindi, la casa di Redmond avrebbe supportato lo sviluppo di CrossfireX attraverso una stretta collaborazione con Remedy e Smilegate, seppur con modalità e incarichi diversi da quelli che hanno portato progetti come Microsoft Flight Simulator, Ori and the Will of the Wisps, Tell Me Why, Cuphead 2 o il futuro Contraband a rientrare nel novero dei titoli prodotti "ufficialmente" da Microsoft tramite la branca Publishing degli Xbox Game Studios. Ad ogni modo, vi ricordiamo che CrossfireX sarà disponibile in esclusiva su Xbox One e Xbox Series X/S dal 10 febbraio 2022.