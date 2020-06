CrossfireX: Microsoft svela la data d'uscita per la beta del free to play

Nonostante la sua assenza dalle scene per un bel po' di tempo, CrossfireX sembra essere tutt'altro che in difficoltà e la prossima settimana la versione beta dello shooter in prima persona dovrebbe fare il proprio debutto sullo store di Xbox One.

Nelle ultime ore, infatti, il Microsoft Store si è aggiornato con la pagina ufficiale della beta di CrossfireX, la quale ci informa che la beta del gioco arriverà il prossimo giovedì 25 giugno 2020. Non è ancora chiaro se la beta sarà aperta a tutti gli utenti, ai soli abbonati a Xbox Game Pass o a chi acquisterà un pacchetto iniziale come avvenuto con altri titoli free to play prima del lancio ufficiale. Vi ricordiamo infatti che CrossfireX sarà scaricabile gratuitamente al lancio su Xbox One e PC e, oltra ad implementare una modalità battle royale, includerà anche una campagna single player realizzata da Remedy, il team di sviluppo di Max Payne, Control e Alan Wake.

In attesa che Microsoft annunci ufficialmente la beta, vi ricordiamo che il gioco avrà un comparto tecnico potenziato sulla console mid-gen del colosso di Redmond, dal momento che figura tra i titoli Xbox One X Enhanced. Tra le caratteristiche tecniche della versione One X troviamo il supporto alla risoluzione 4K e all'HDR.