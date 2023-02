CrossFireX addio: Campagna e multiplayer dell'FPS in esclusiva Xbox chiudono i battenti

Nonostante l'impegno profuso per superare i numerosi problemi che hanno caratterizzato il lancio disastroso di CrossFireX, Smilegate e Remedy si preparano a dire addio allo sparatutto in esclusiva Xbox.

La software house sudcoreana e l'azienda finlandese si rivolgono ai Mercenari di CrossFireX per riferire loro che, "purtroppo, termineremo il supporto del gioco il 18 maggio 2023. Sin dal lancio abbiamo lavorato instancabilmente per migliorarlo e nel corso di questo tempo abbiamo avuto l'onore e il piacere di supportare tutti i nostri giocatori".

Già a partire da oggi, venerdì 3 febbraio, Smilegate e Remedy bloccheranno la vendita di tutti i contenuti aggiuntivi e smetteranno di distribuire aggiornamenti e update per le mappe, le modalità accessibili, le skin e altro.

Tutti coloro che hanno acquistato dei pacchetti aggiuntivi nel corso degli ultimi 14 giorni può richiedere un rimborso inviando una richiesta agli sviluppatori seguendo le indicazioni offerte nel link che vi lasciamo in calce alla notizia. La chiusura dei server di CrossFireX, come sottolineato da Smilegate, avverrà ufficialmente il 18 maggio 2023; fino ad allora sarà possibile accedere a tutti contenuti e alle modalità precedentemente acquistate e sbloccate. Nella sezione Q&A del sito ufficiale di CrossFireX si precisa inoltre che lo spegnimento dei server non coinvolgerà solamente le modalità multiplayer curate da Smilegate ma anche la campagna sviluppata da Remedy.

La notizia della dismissione di CrossFireX giunge a nemmeno ventiquattr'ore di distanza dall'annuncio dell'addio di Turtle Rock a Back 4 Blood: lo shooter coop erede di Left 4 Dead non riceverà più aggiornamenti e contenuti inediti ma, al contrario di CrossFireX, i suoi server continueranno ad essere attivi e con essi anche le lobby delle modalità multiplayer.