CrossfireX: il nuovo trailer mostra la campagna di Remedy

Tra i numerosi trailer che sono stati mostrati in sequenza nel corso dell'evento dedicato ai giochi di Xbox Series X non è mancato un filmato di presentazione della campagna single player di CrossfireX, in sviluppo presso il team di Smilegate Entertainment con la collaborazione di Remedy.

Il filmato ci permette di dare un'occhiata ad alcuni dei filmati di gioco che si alternano a brevi sequenze in game, grazie alle quali possiamo avere un primo assaggio della storia e dei personaggi che incontreremo nel corso della campagna. Stando alle poche informazioni note al momento sulla trama, tutto ruoterà intorno al conflitto tra due fazioni di pericolosi mercenari: Global Risk e Black List.

Come avrete notato dalla pubblicazione dell'open beta di CrossfireX qualche settimana fa, il gioco arriverà entro la fine dell'anno su Xbox One e Xbox Series X con una componente multiplayer ed una single player e dovrebbe essere disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, sebbene sia stato confermato che per accedere alle modalità online sarà obbligatorio avere un profilo con Xbox Live Gold attivo.

Nel caso in cui voleste sapere di più sul gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata al provato della beta di CrossfireX.