CrossfireX Open Beta: consigli per muovere i primi passi nello shooter tattico

In attesa che la versione definitiva faccia il proprio debutto, Microsoft ha permesso a tutti i possessori di Xbox One e di un abbonamento al suo servizio online di provare gratuitamente l’Open Beta di CrossfireX. Se non avete ancora provato questo particolare sparatutto tattico in prima persona, ecco una serie di consigli che ti torneranno utili.

Controlli

Ecco di seguito lo schema completo dei comandi di gioco predefiniti:

• Movimento: Stick analogico sinistro

• Telecamera: Stick analogico destro

• Corsa: LS

• Passaggio rapido al coltello: RS

• Salto: A

• Ricarica/Interazione: X

• Cambio arma: Y

• Accovacciarsi: B

• Fuoco: RT

• Modalità Mirino: LT

• Oggetto da lancio: RB

Ricompensa gratuita

Al primo avvio della beta dovreste ricevere la bellissima accetta “X-B.C.”, che può essere utilizzata al posto del coltello. Si tratta di un oggetto esclusivo che potranno sfoggiare sin da subito tutti coloro i quali hanno avviato almeno una volta l’Open Beta di CrossfireX e che potranno tenere anche all’uscita della versione definitiva del gioco. Sappiate che, in maniera simile a quanto visto in Counter Strike e Valorant, l’accetta ha animazioni completamente diverse rispetto a quelle del coltello in dotazione nei loadout predefiniti. Nel caso in cui per qualche motivo il gioco non dovesse donarvi l’ascia in questione, cliccate sulla voce del menu principale per aggiungerla all’inventario.

Personalizzate il loadout

Prima di cimentarvi in una partita di qualsiasi tipo, vi suggeriamo di personalizzare il loadout, dal momento che le classi predefinite permettono di utilizzare solo alcune delle armi presenti nel gioco. Potreste ad esempio voler creare una classe che ruota attorno all’utilizzo di una mitraglietta come il Vector oppure utilizzare un fucile d’assalto diverso dal solito M4A1, visto che tra le armi della stessa categoria disponibili nella beta ci sono anche lo Scar e il Galil oltre a tante altre bocche da fuoco.

Due in uno

Nel menu principale sono presenti due diverse modalità: Moderna e Classica. Sappiate che si tratta di due modalità che offrono uno stile di gioco diametralmente opposto e cercano di accontentare tutti i tipi di giocatore. Le due modalità classiche sono molto vicine a Counter Strike grazie all’assenza di respawn, alla bomba da piazzare o difendere e all’impossibilità di mirare con le armi diverse dal fucile di precisione. Selezionando invece Modern nel menu, vi ritroverete a giocare una modalità molto simile al Dominio di Call of Duty: Modern Warfare con modalità mirino attiva e respawn immediato. La modalità moderna include anche un sistema di punti abilità che si guadagnano nel corso della partita e che possono essere spesi in potenziamenti di vario: uno di questi, ad esempio, permette di richiamare un utile scudo antisommossa da abbinare ad una pistola o ad una mitraglietta.

Punti abilità

Man mano che completerete le partite dell’Open Beta di CrossfireX otterrete dei Punti Esperienza che vi faranno salire di livello e vi permetteranno di accedere ad un numero sempre maggiore di punti abilità. Questi punti possono essere investiti nella schermata “Profile” in tre diversi parametri: Attacco, Assalto e Sopravvivenza. Ciascuno di essi migliora alcune statistiche del personaggio come la velocità di ricarica, il quantitativo massimo di munizioni trasportabili e la velocità di movimento. Non abbiate paura a spendere questi punti, poiché in qualsiasi momento e senza alcun costo potrete distribuirli nuovamente e provare build diverse per il vostro soldato.

Skin alternative

Nonostante sia un po’ nascosta, nella schermata di creazione del loadout è presente un’icona che, se selezionata, consente al giocatore di selezionare una skin diversa per ognuna delle due fazioni presenti nel gioco: Change PMC. Cliccate sull’icona in basso a destra e vi si aprirà la schermata di selezione del soldato Black List e di quello Global Risk. Non esiste al momento alcuna opzione per sbloccare delle skin aggiuntive e dovrete accontentarvi delle poche disponibili.