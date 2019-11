CrossfireX: lo shooter tattico in esclusiva Xbox si mostra nel primo gameplay teaser

Nel corso dell'ultimo episodio di Inside Xbox ha fatto la propria comparsa sul palco anche lo sparatutto tattico in prima persona CrossfireX, annunciato sul palco della conferenza Microsoft all'E3 2019.

Protagonista del brevissimo filmato del gioco è il gameplay, grazie al quale possiamo avere un primo assaggio di come sarà il titolo, che a occhio e croce sembra proporre meccaniche di gioco molto vicine all'apprezzatissimo Counter Strike o a Project-A, titolo in arrivo il prossimo anno dagli stessi sviluppatori di League of Legends. Al termine del video possiamo anche vedere l'irruzione nella mappa da parte di un carro armato, il che lascia intuire la presenza di veicoli in alcune delle modalità di gioco.

Non si hanno purtroppo informazioni precise sulla data d'uscita di CrossfireX, che vi ricordiamo arriverà esclusivamente sulle console della famiglia Xbox, ovvero Xbox One e Xbox Scarlett. Ad essere tutt'ora sconosciuto è il modello di vendita del gioco, ma siamo sicuri che nel caso in cui non dovesse trattarsi di un free to play sarà una delle nuove aggiunte al catalogo di Xbox Game Pass.

