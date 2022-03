CrossfireX: gli sviluppatori svelano il loro piano per sistemare lo shooter

Come ormai ben saprete, CrossfireX non è un gioco perfetto e presenta numerose problematiche soprattutto quando si parla della campagna curata da Remedy. Sembra però che il team di sviluppo sia intenzionato a lavorare sullo shooter e a sistemarlo con una serie di aggiornamenti.

Sooro Boo, l'Executive Producer di CrossfireX, ha pubblicato nel corso del pomeriggio un lungo post sul portale ufficiale dello sparatutto per comunicare ai fan tutti i dettagli sul tipo di supporto che verrà dato al titolo prossimamente e, più nello specifico, cosa andrà a sistemare l'update in arrivo a breve.

Sembrerebbe che la patch metterà la parola fine a ben 80 'major bug', ovvero problematiche maggiori e non piccolezze. L'aggiornamento dovrebbe anche ottimizzare la risoluzione della mappa Black Widow per chi gioca su Xbox One X o Xbox One S. Si apre poi una lunga parentesi dedicata alle migliorie apportate al gameplay, le quali coinvolgono la sensibilità della mira con il controller, l'aim assist, le missioni giornaliere e tanto altro. Non è stata dimenticata nemmeno l'interfaccia , che dovrebbe ora essere più godibile per chi utilizza il controller. Il post cita anche nuovi contenuti in arrivo con la patch, che dovrebbe includere le mappe Invasion (per la modalità Spectre) e Submarine (per la modalità in cui si usano solo armi corpo a corpo), nuove armi e silenziatori oltre ad un evento che permetterà ai giocatori GP e CFP gratuitamente.

Prima di lasciarvi al link che riporta al changelog ufficiale, vi ricordiamo che la prima parte della campagna di CrossfireX è gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass.