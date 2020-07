CrossfireX: il trailer della campagna girava su PC, non su Xbox Series X

Durante il ricco Xbox Games Showcase c'è stato spazio anche per il trailer di presentazione della campagna di CrossfireX, componente della produzione attualmente in sviluppo presso gli studi di Remedy Entertainment (il multiplayer, ricordiamo, è invece curato da Smilegate).

Le scene di gameplay a le spettacolari sequenze filmate ci hanno stupito per la loro resa grafica, ma scopriamo adesso che in realtà non erano renderizzate su Xbox Series X (com'era lecito attendersi) bensì su PC. A rivelarlo è stato Richard Leadbetter di Digital Foundry, che ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con Remedy dopo lo showcase. Si è quindi venuta a configurare una situazione in tutto e per tutto simile a quella di Halo Infinite, che pure è stato presentato con una demo renderizzata su PC. A stupire, in questo caso, è tuttavia il fatto che CrossfireX risulta essere previsto solamente su Xbox One, Xbox One X e Xbox Series X: la versione PC non è mai stata confermata!

Durante la conversazione con Remedy, Leadbetter ha anche scoperto dei dettagli sul framerate: CrossfireX girerà a 60fps su Xbox One X, quindi è lecito presumere che farà altrettanto su Xbox Series X, una piattaforma decisamente superiore dal punto di vista tecnico. Prima di salutarvi, ricordiamo che CrossfireX verrà lanciato entro la fine del 2020 e supporterà lo Smart Delivery.