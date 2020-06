CrossfireX: un trailer svela ufficialmente l'arrivo dell'open beta

Dopo gli avvistamenti della beta di CrossfireX sul Microsoft Store, il colosso di Redmond ha annunciato ufficialmente che la versione di prova del gioco è in arrivo questa settimana.

L'open beta di CrossfireX sarà infatti disponibile dal 25 al 28 giugno, ovvero da giovedì a domenica, in esclusiva su Xbox One. Come specificato sul sito ufficiale Microsoft, la beta potrà essere scaricata da qualsiasi possessore della console ma solo gli abbonati al servizio Xbox Live Gold potranno accedere ai server e provare lo sparatutto nei prossimi giorni.

La beta in questione dovrebbe permettere ai partecipanti di provare le modalità multiplayer classiche nelle mappe GR Tower, Laboratory e Black Widow. Nel trailer della beta, appena pubblicato da Microsoft, si può anche vedere che alcuni dei soldati utilizzando delle abilità speciali che li rendono invisibili e che gli consentono di raggiungere gli avversari per eliminarli con degli attacchi corpo a corpo. Al termine del filmato pare anche che ci sia un primo assaggio della battle royale, la quale dovrebbe consentire l'utilizzo di mezzi come il potente veicolo bipede che ricorda quelli visti in Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain.

Vi ricordiamo che il gioco dovrebbe fare il proprio debutto entro la fine dell'anno con una campagna sviluppata da Remedy.