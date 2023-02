Ci sarà un crossover tra Fortnite e Overwatch 2? Arriva un nuovo indizio importante

Nell’update 23.40 di Fortnite per il Capitolo 4, contenente armi esotiche e skin di San Valentino, a quanto pare è stato introdotto uno spray che indica a un potenziale crossover tra Overwatch 2 e Fortnite: i fan dei due titoli hanno già scovato la similitudine tra due grafiche.

Quando si parla di crossover, il battle royale di casa Epic Games è certamente il re indiscusso di incontri tra più realtà anche molto differenti in un unico mondo, come Batman e Dragon Ball. Ebbene, anche Blizzard sembra volenterosa di unirsi al metaverso di Fortnite facendo entrare in collisione i mondi dei due giochi.

Lo spray “Hamster Cabbie” introdotto con l’ultimo aggiornamento, infatti, per molti giocatori è fortemente ispirato a Hammond e al suo spray “Pilot”. La somiglianza è incredibile, come potete vedere dalla GIF in calce alla notizia pubblicata da Overwatch Cavalry: la posa del criceto intelligente è la stessa, è innegabile. Anche HYPEX, canale di riferimento per i fan di Fortnite, ha affermato che “o Fortnite si è ispirato troppo a Overwatch, o c’è una collaborazione imminente in arrivo”.

Non tutti condividono questa idea, ritenendo la mossa di Epic Games un semplice segno di pigrizia da parte degli sviluppatori. La speranza, tuttavia, resta sempre quella di vedere un grande evento in arrivo che leghi i due famosi videogiochi free-to-play. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per sapere maggiori dettagli.

Parlando dell’hero shooter gratuito e di collaborazioni, sta per arrivare il primo evento crossover con One Punch Man.