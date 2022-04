Crossover di Metaversi: contest The Sandbox e Star Atlas con montepremi di 50.000 SAND

I Metaversi a base di NFT continuano ad evolversi e tra le varie iniziative che aiuteranno questi mondi a crescere troviamo le collaborazioni. È stato infatti annunciato un particolare evento che vedrà un primo contatto fra Star Atlas e The Sandbox, due dei Metaversi più popolari.

La collaborazione consisterà nello Star Atlas VoxEdit Contest, un concorso che resterà attivo dal 2 al 15 maggio 2022. Durante questo periodo, i giocatori di The Sandbox avranno l'opportunità di svolgere il ruolo di inviati e visitare una delle tre principali fazioni del gioco spaziale, ovvero ONI, Ustur e MUD.



I partecipanti del concorso dovranno poi realizzare con il software gratuito VoxEdit il design degli abitanti delle aree dello spazio occupate dalle fazioni e i vincitori verranno ufficialmente annunciati il prossimo 11 giugno 2022. I primi quattro classificati riceveranno una parte del montepremi, il quale ammonta a 50.000 SAND, la valuta del Metaverso, e una flotta di navi spaziali (NFT) di Star Atlas.

Ad essere coinvolto in questa iniziativa sarà anche BLOND:ISH, popolare producer e DJ presente in entrambi i Metaversi. L'artista selezionerà uno dei partecipanti al concorso, il quale riceverà un'esclusiva nava spaziale al termine dell'iniziativa. In attesa di saperne di più su questo evento crossover, vi ricordiamo che The Sandboxha accolto Mega City 2, la nuova mappa.